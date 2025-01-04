Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. Небольшой снег, на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных и центральных областях порывы 15-18 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и на Луганщине днем 0-5° тепла, в Крыму до 8° тепла. В Карпатах снег; температура в течение суток 7-12° мороза.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°. 4 января на дорогах гололедица; днем порывы ветра 15-18 м/с.

І уровень опасности, желтый, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в Украине 4 января (facebook.com/UkrHMC)