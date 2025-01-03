Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 3 січня, погода в Україні погіршиться. В країну прийде похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий мокрий сніг та дощ, на Закарпатті вдень помірні опади. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, у центральних областях до 5° тепла; на півдні та сході країни 5-10°.

В Карпатах вдень помірний сніг, хуртовина; температура впродовж доби 1-6° морозу.

Погода у Києві та області

Невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень близько 0°.

Погода в Україні 3 січня (facebook.com/UkrHMC)