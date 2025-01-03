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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 03 січня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 3 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 січня, погода в Україні погіршиться. В країну прийде похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий мокрий сніг та дощ, на Закарпатті вдень помірні опади. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, у центральних областях до 5° тепла; на півдні та сході країни 5-10°.

В Карпатах вдень помірний сніг, хуртовина; температура впродовж доби 1-6° морозу.

Погода у Києві та області

Невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень близько 0°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 3 січня (facebook.com/UkrHMC)

Підсумки погоди у грудні у Києві

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у грудні в Києві дорівнювала 0,0°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 14 грудня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -9,8°С, а найтепліше - 19 грудня, коли максимальна температура після полудня досягла +8,0°С.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 52 мм, або 111 % кліматичної норми. Додамо, що загалом за 2024 рік у Києві оновлено більше 50 температурних рекордів.

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