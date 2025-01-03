Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 3 січня, погода в Україні погіршиться. В країну прийде похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий мокрий сніг та дощ, на Закарпатті вдень помірні опади. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, у центральних областях до 5° тепла; на півдні та сході країни 5-10°.
В Карпатах вдень помірний сніг, хуртовина; температура впродовж доби 1-6° морозу.
Погода у Києві та області
Невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень близько 0°.
Погода в Україні 3 січня (facebook.com/UkrHMC)
Підсумки погоди у грудні у Києві
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у грудні в Києві дорівнювала 0,0°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.
Найхолодніше у столиці було 14 грудня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -9,8°С, а найтепліше - 19 грудня, коли максимальна температура після полудня досягла +8,0°С.
Опадів на проспекті Науки, 37 випало 52 мм, або 111 % кліматичної норми. Додамо, що загалом за 2024 рік у Києві оновлено більше 50 температурних рекордів.
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