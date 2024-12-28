Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні у найближчі дні та на Новий рік

Завершальні вихідні 2024 року будуть синоптично спокійними, істотних опадів не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди організує мряку.

Така погода буде пов'язана з тим, що вихідні, 28-29 грудня, в Україні пройдуть під впливом антициклону. Що стосується Нового року, то погоду навряд чи можна буде назвати зимною. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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