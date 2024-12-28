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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 28 грудня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 грудня, в Україні опадів не очікується. Але зима нагадає про себе ожеледицею в низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Без істотних опадів. У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях туман, слабка ожеледь, на заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі 1-6° морозу).

Погода у Києві та області

Хмарно, без істотних опадів. По області місцями туман.

Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Погода в Україні 28 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні у найближчі дні та на Новий рік

Завершальні вихідні 2024 року будуть синоптично спокійними, істотних опадів не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди організує мряку.

Така погода буде пов'язана з тим, що вихідні, 28-29 грудня, в Україні пройдуть під впливом антициклону. Що стосується Нового року, то погоду навряд чи можна буде назвати зимною. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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