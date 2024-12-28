Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине в ближайшие дни и на Новый год

Завершающие выходные 2024 года будут синоптически спокойными, существенных осадков не предвидится, разве что облачная туманная погода местами организует морось.

Такая погода будет связана с тем, что выходные, 28-29 декабря, в Украине пройдут под влиянием антициклона. Что касается Нового года, то погоду вряд ли можно будет назвать зимней. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.

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