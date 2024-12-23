Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 23 грудня, в Україні очікуються дощі та сніг, також ймовірний туман. І хоча вночі не виключений мороз, вдень буде тепло, без "мінусів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. У східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг; на решті території без опадів.
На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній та східній частинах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 10°.
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.
Погода в Україні 23 грудня (facebook.com/UkrHMC)
Айсберг A23a, найбільший у світі, утворився в 1986 році після відколу від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді.
Протягом понад 30 років він залишався нерухомим, застрягши на мілководді в морі Ведделла. У 2020 році айсберг почав рухатися, і до 2023 року досяг північної частини Антарктичного півострова, увійшовши у відкриті води Південного океану.
У серпні 2024 року повідомлялося, що A23a потрапив в океанський вихор у морі Скоша, де почав повільно обертатися під впливом Антарктичної циркумполярної течії. Це може призвести до його поступового руйнування.
Станом на грудень 2024 року айсберг продовжує свій рух на північ у бік Атлантичного океану. Через тепліші води в цьому регіоні очікується, що A23a розпадеться на менші фрагменти і з часом повністю розтане.
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