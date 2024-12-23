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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 декабря, в Украине ожидаются дожди и снег, также вероятен туман. И хотя ночью не исключен мороз, днем будет тепло, без "минусов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части дождь, на крайнем западе местами небольшой снег; на остальной территории без осадков.

На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной и восточной частях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 10°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Погода в Украине 23 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Необычное явление: самый большой в мире айсберг A23a

Айсберг A23a, самый большой в мире, образовался в 1986 году после откола от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде.

В течение более 30 лет он оставался неподвижным, застряв на мелководье в море Ведделла. В 2020 году айсберг начал двигаться, и к 2023 году достиг северной части Антарктического полуострова, войдя в открытые воды Южного океана.

В августе 2024 года сообщалось, что A23a попал в океанский вихрь в море Скоша, где начал медленно вращаться под влиянием Антарктического циркумполярного течения. Это может привести к его постепенному разрушению.

По состоянию на декабрь 2024 года айсберг продолжает свое движение на север в сторону Атлантического океана. Из-за более теплых вод в этом регионе ожидается, что A23a распадется на меньшие фрагменты и со временем полностью растает.

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