Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 23 декабря, в Украине ожидаются дожди и снег, также вероятен туман. И хотя ночью не исключен мороз, днем будет тепло, без "минусов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части дождь, на крайнем западе местами небольшой снег; на остальной территории без осадков.
На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной и восточной частях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 10°.
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.
Погода в Украине 23 декабря (facebook.com/UkrHMC)
Айсберг A23a, самый большой в мире, образовался в 1986 году после откола от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде.
В течение более 30 лет он оставался неподвижным, застряв на мелководье в море Ведделла. В 2020 году айсберг начал двигаться, и к 2023 году достиг северной части Антарктического полуострова, войдя в открытые воды Южного океана.
В августе 2024 года сообщалось, что A23a попал в океанский вихрь в море Скоша, где начал медленно вращаться под влиянием Антарктического циркумполярного течения. Это может привести к его постепенному разрушению.
По состоянию на декабрь 2024 года айсберг продолжает свое движение на север в сторону Атлантического океана. Из-за более теплых вод в этом регионе ожидается, что A23a распадется на меньшие фрагменты и со временем полностью растает.
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