Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 23 грудня, в Україні очікуються дощі та сніг, також ймовірний туман. І хоча вночі не виключений мороз, вдень буде тепло, без "мінусів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно з проясненнями. У східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг; на решті території без опадів.

На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній та східній частинах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 10°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Погода в Україні 23 грудня (facebook.com/UkrHMC)