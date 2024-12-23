Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 23 декабря, в Украине ожидаются дожди и снег, также вероятен туман. И хотя ночью не исключен мороз, днем будет тепло, без "минусов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части дождь, на крайнем западе местами небольшой снег; на остальной территории без осадков.

На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной и восточной частях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 10°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Погода в Украине 23 декабря (facebook.com/UkrHMC)