ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 23 декабря 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 декабря, в Украине ожидаются дожди и снег, также вероятен туман. И хотя ночью не исключен мороз, днем будет тепло, без "минусов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части дождь, на крайнем западе местами небольшой снег; на остальной территории без осадков.

На юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной и восточной частях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 10°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 23 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Необычное явление: самый большой в мире айсберг A23a

Айсберг A23a, самый большой в мире, образовался в 1986 году после откола от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде.

В течение более 30 лет он оставался неподвижным, застряв на мелководье в море Ведделла. В 2020 году айсберг начал двигаться, и к 2023 году достиг северной части Антарктического полуострова, войдя в открытые воды Южного океана.

В августе 2024 года сообщалось, что A23a попал в океанский вихрь в море Скоша, где начал медленно вращаться под влиянием Антарктического циркумполярного течения. Это может привести к его постепенному разрушению.

По состоянию на декабрь 2024 года айсберг продолжает свое движение на север в сторону Атлантического океана. Из-за более теплых вод в этом регионе ожидается, что A23a распадется на меньшие фрагменты и со временем полностью растает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
DAILY
"Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии