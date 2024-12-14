Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Незвичне явище: шторм Дарра в Європі

Шторм Дарра, що обрушився на північно-західну Європу, зокрема на Велику Британію та Ірландію, став одним із найпотужніших атмосферних явищ сезону.

Так, тисячі людей у Великій Британії залишилися без світла через шторм. А сильні вітри спричинили скасування авіарейсів з та до лондонського аеропорту Хітроу.

Сильні вітри досягали швидкості 24-27 м/с, та інтенсивні опади спричинили масштабні підтоплення і руйнування. Він сформувався через взаємодію холодного та теплого повітряних фронтів над Атлантичним океаном.

Його швидкий розвиток (циклогенез) відбувся у зоні високого контрасту температур між полярними та тропічними повітряними масами.

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