У Британії через шторм "Дарра" тисячі людей залишилися без світла: що відомо

На вихідних через шторм "Дарра" у Великій Британії сотні тисяч людей залишилися без світла. У районі Херефорд сильні дощі спричинили повінь в одній із найдовших річок країни Вай.

Повінь на річці Вай (фото: Getty Images)

Станом на 14:00, 8 грудня близько 161 тисячі споживачів все ще були знеструмлені. Наразі 91% постраждалих вже відновили електропостачання.

Через сильний вітер авіакомпанія British Airways скасувала понад 100 міжнародних рейсів і 30 внутрішніх рейсів до/з аеропорту Хітроу. Припускається, що через це постраждають щонайменше 20 тисяч пасажирів.

