Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Необычное явление: шторм Дарра в Европе

Шторм Дарра, обрушившийся на северо-западную Европу, в частности на Великобританию и Ирландию, стал одним из самых мощных атмосферных явлений сезона.

Так, тысячи людей в Великобритании остались без света из-за шторма. А сильные ветры вызвали отмену авиарейсов из и в лондонский аэропорт Хитроу.

Сильные ветры достигали скорости 24-27 м/с, и интенсивные осадки вызвали масштабные подтопления и разрушения. Он сформировался из-за взаимодействия холодного и теплого воздушных фронтов над Атлантическим океаном.

Его быстрое развитие (циклогенез) произошло в зоне высокого контраста температур между полярными и тропическими воздушными массами.

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