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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 14 грудня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 14 грудня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 грудня, в Україні буде дуже холодно. Місцями мороз сягатиме 14° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах вдень невеликий сніг.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; на півдні та крайньому заході країни вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі близько 10° морозу, вдень 3-5° морозу.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода 14 грудня в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Незвичне явище: шторм Дарра в Європі

Шторм Дарра, що обрушився на північно-західну Європу, зокрема на Велику Британію та Ірландію, став одним із найпотужніших атмосферних явищ сезону.

Так, тисячі людей у Великій Британії залишилися без світла через шторм. А сильні вітри спричинили скасування авіарейсів з та до лондонського аеропорту Хітроу.

Сильні вітри досягали швидкості 24-27 м/с, та інтенсивні опади спричинили масштабні підтоплення і руйнування. Він сформувався через взаємодію холодного та теплого повітряних фронтів над Атлантичним океаном.

Його швидкий розвиток (циклогенез) відбувся у зоні високого контрасту температур між полярними та тропічними повітряними масами.

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