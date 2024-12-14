Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 14 грудня, в Україні буде дуже холодно. Місцями мороз сягатиме 14° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі близько 10° морозу, вдень 3-5° морозу.

Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; на півдні та крайньому заході країни вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах вдень невеликий сніг.

Незвичне явище: шторм Дарра в Європі

Шторм Дарра, що обрушився на північно-західну Європу, зокрема на Велику Британію та Ірландію, став одним із найпотужніших атмосферних явищ сезону.

Так, тисячі людей у Великій Британії залишилися без світла через шторм. А сильні вітри спричинили скасування авіарейсів з та до лондонського аеропорту Хітроу.

Сильні вітри досягали швидкості 24-27 м/с, та інтенсивні опади спричинили масштабні підтоплення і руйнування. Він сформувався через взаємодію холодного та теплого повітряних фронтів над Атлантичним океаном.

Його швидкий розвиток (циклогенез) відбувся у зоні високого контрасту температур між полярними та тропічними повітряними масами.

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