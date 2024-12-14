Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 14 декабря, в Украине будет очень холодно. Местами мороз будет достигать 14° мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Погода в Украине 14 декабря в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Температура ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью около 10° мороза, днем 3-5° мороза.

Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза; на юге и крайнем западе страны ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах днем небольшой снег.

Необычное явление: шторм Дарра в Европе

Шторм Дарра, обрушившийся на северо-западную Европу, в частности на Великобританию и Ирландию, стал одним из самых мощных атмосферных явлений сезона.

Так, тысячи людей в Великобритании остались без света из-за шторма. А сильные ветры вызвали отмену авиарейсов из и в лондонский аэропорт Хитроу.

Сильные ветры достигали скорости 24-27 м/с, и интенсивные осадки вызвали масштабные подтопления и разрушения. Он сформировался из-за взаимодействия холодного и теплого воздушных фронтов над Атлантическим океаном.

Его быстрое развитие (циклогенез) произошло в зоне высокого контраста температур между полярными и тропическими воздушными массами.

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