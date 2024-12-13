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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 13 грудня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 13 грудня, в Україні очікується сніг. Максимально температура впаде до 10° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями.

Вночі в більшості областей, вдень на сході та південному сході країни невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу; вдень 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті близько 0°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозуу Києві вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

Погода в Україна 13 грудня (facebook.com)

Погода у першу декаду грудня

Упродовж першої декади грудня в Україні погодні умови, як і у попередній період, були типовими для початку зими - спостерігалися густі тумани, ожеледь, ожеледиця, сніг, мокрий сніг, дощі, мряка та неодноразове утворення і руйнування снігового покриву у північно-західній частині країни.

Ґрунт залишався талим. Переважала хмарна, майже без сонячного сяйва, погода із температурами повітря близькими або дещо вищими за норму.

Атмосферні фронти обумовили у західних та центральних областях значні опади, на решті території - помірні, у південних та західних областях місцями відмічався сильний поривчастий вітер.

За спостереженнями агрометеорологів на більшості площ озимі культури знаходилися у стані зимового спокою, загрозливих явищ для перезимівлі озимих та плодових культур не спостерігалося.

Нагадаємо, що згідно із загальним прогнозом на грудень 2024 року, у перший місяць зими середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, що близько до норми.

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