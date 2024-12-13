Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в первую декаду декабря

В течение первой декады декабря в Украине погодные условия, как и в предыдущий период, были типичными для начала зимы - наблюдались густые туманы, гололед, гололедица, снег, мокрый снег, дожди, морось и неоднократное образование и разрушение снежного покрова в северо-западной части страны.

Почва оставалась талой. Преобладала облачная, почти без солнечного сияния, погода с температурами воздуха близкими или несколько выше нормы.

Атмосферные фронты обусловили в западных и центральных областях значительные осадки, на остальной территории - умеренные, в южных и западных областях местами отмечался сильный порывистый ветер.

По наблюдениям агрометеорологов на большинстве площадей озимые культуры находились в состоянии зимнего покоя, угрожающих явлений для перезимовки озимых и плодовых культур не наблюдалось.

Напомним, что согласно общему прогнозу на декабрь 2024, в первый месяц зимы средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, что близко к норме.

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