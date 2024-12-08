Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Паводок у Малайзії та Таїланді

Паводок, що охопила Малайзію та Таїланд наприкінці листопада й на початку грудня, стала однією з наймасштабніших за останні десятиліття.

Основною причиною стало тривале випадання опадів під впливом Північно-Східного мусону, який в цей сезон приносить вологе повітря з Південнокитайського моря. Вологе повітря інтенсивно конденсується, що спричиняє сильні зливи. У деяких районах кількість опадів перевищила 300 мм за добу, що викликало стрімке затоплення великих територій.

У Малайзії найбільше постраждали штати Келантан і Тренгану, де рівень води перевищив історичні показники 2014 року. Затоплення торкнулося понад 139 тисяч людей, з яких 122 тисячі були змушені залишити свої домівки.

У Таїланді масштаби лиха ще більші - затоплено близько 534 тисяч домогосподарств, а в деяких районах, таких як провінція Сонгкхла, рівень води став найвищим за 50 років.

Нагадаємо, у вересні в країнах Центральної та Східної Європи пройшов шторм "Борис", спричинивши сильні зливи та повені. Найбільших збитків від негоди зазнали Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина. Деякі села опинилися під водою, щонайменше 8 людей загинули, були і зниклі безвісти.

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