Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Паводок в Малайзии и Таиланде

Паводок, охвативший Малайзию и Таиланд в конце ноября и в начале декабря, стал одним из самых масштабных за последние десятилетия.

Основной причиной стало длительное выпадение осадков под влиянием Северо-Восточного муссона, который в этот сезон приносит влажный воздух из Южнокитайского моря. Влажный воздух интенсивно конденсируется, что вызывает сильные ливни. В некоторых районах количество осадков превысило 300 мм за сутки, что вызвало стремительное затопление больших территорий.

В Малайзии больше всего пострадали штаты Келантан и Тренгана, где уровень воды превысил исторические показатели 2014 года. Затопление коснулось более 139 тысяч человек, из которых 122 тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

В Таиланде масштабы бедствия еще больше - затоплено около 534 тысяч домохозяйств, а в некоторых районах, таких как провинция Сонгкхла, уровень воды стал самым высоким за 50 лет.

Напомним, в сентябре в странах Центральной и Восточной Европы прошел шторм "Борис", вызвав сильные ливни и наводнения. Наибольший ущерб от непогоды понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Некоторые села оказались под водой, по меньшей мере 8 человек погибли, были и пропавшие без вести.

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