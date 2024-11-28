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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 28 листопада в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 листопада, в Україні без опадів. Максимально тепло буде на півдні, до 10° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в західних, північних та Вінницькій областях туман.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму 5-10° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман, видимість 200-500 м. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Погода в Україні 28 листопада (facebook.com/UkrHMC)

"Циклон-бомба": що це таке

19 листопада циклон стрімко посилився у явище, яке називається "бомбогенез", і отримала прізвисько "циклон-бомба". Він посилився досить швидко.

Бомбові циклони є грізними і приносять сильний сніг і сильний вітер взимку. За даними Національної метеорологічної служби в Медфорді, штат Орегон, цей циклон є одним з найсильніших за всю історію спостережень у цьому регіоні.

Про погоду на поточному тижні в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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