Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в західних, північних та Вінницькій областях туман.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму 5-10° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман, видимість 200-500 м. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Погода в Україні 28 листопада (facebook.com/UkrHMC)