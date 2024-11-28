Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 28 листопада, в Україні без опадів. Максимально тепло буде на півдні, до 10° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в західних, північних та Вінницькій областях туман.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму 5-10° тепла.
Хмарно з проясненнями, без опадів, вранці туман, видимість 200-500 м. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Погода в Україні 28 листопада (facebook.com/UkrHMC)
19 листопада циклон стрімко посилився у явище, яке називається "бомбогенез", і отримала прізвисько "циклон-бомба". Він посилився досить швидко.
Бомбові циклони є грізними і приносять сильний сніг і сильний вітер взимку. За даними Національної метеорологічної служби в Медфорді, штат Орегон, цей циклон є одним з найсильніших за всю історію спостережень у цьому регіоні.
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