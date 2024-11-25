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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 25 листопада 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 25 листопада в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 листопада, в Україні буде без дощів та снігу. Вдень ймовірні невеликі "плюси" навіть у Криму.

Про РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

25 листопада в Україні без опадів. Вночі "мінус" опуститься до -5 градусів у Житомирській, Києві та Київській, Чернігівській областях.

Найтепліше на заході буде до +2 градусів.Вдень буде тепло до +6 градусів - у Криму та у західних областях.

У Києві вночі -3...-5 градусів, вдень 0...+2 градуси.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 25 листопада (meteo.gov.ua)

Хабуб у США

Потужна пилова буря (хабуб) у Центральній Каліфорнії сформувалася внаслідок сильного атмосферного фронту, що спричинив різке збільшення швидкості вітру.

Такі явища характерні для посушливих та рівнинних територій, де вітер піднімає дрібні частинки ґрунту в атмосферу. Буря виникла через комбінацію сезонних вітрів і сухих умов, що були посилені тривалим періодом посухи.

Хабуб швидко поширювався, знижуючи видимість до майже нуля, що ускладнило рух транспорту та викликало численні аварії.

Нагадаємо, зранку 30 вересня пилова буря, яка з досягла України, накрила дедалі більше регіонів. На вулицях через пиловий туман було не видно сонця, небо стало брудно-коричневого кольору, значно погіршилася якість повітря.

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