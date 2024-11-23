Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 23 листопада, погода в Україні продовжуватиме псуватися. При цьому в Криму вдень очікується до 16° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с.

У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

На решті території помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу; температура протягом доби 3-8° тепла (вдень на сході та південному сході країни 8-13°); в Криму вночі 8-13° тепла, вдень 11-16°.

У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У західних областях невеликий, вночі в Карпатах помірний сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Якою була погода в Україні протягом другої декади листопада

У більшості днів другої декади листопада в Україні спостерігалася нестійка погода. Середня добова температура повітря відзначилася коливаннями від показників вищих за норму до слабких нічних морозів.

У східній половині країни було тепло, фактична середня декадна температура відповідала початку листопада, у західній половині вона була дещо нижчою від норми.

В останні дні декади через переміщення атмосферних фронтів відмічалося ускладнення погоди в Україні - спостерігалися опади різної кількості (часом значні) у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу, пориви вітру до 15-23 м/с, місцями спостерігалася ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу.

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