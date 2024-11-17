Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

До приходу зими в Україну стало менше двох тижнів. Раніше синоптик Наталка Діденко, аналізуючи погоду на 17 листопада, розповідала, що найхолодніше в Україні 17 листопада буде на Харківщині. Крім того, вона назвала і регіони, де буде тепліше всього.

Найближчими днями погода в Україні зміниться в гірший бік і сильно відрізнятиметься від погоди в Україні ще тиждень тому, найближчого тижня очікується похолодання.

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