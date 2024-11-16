Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 16 листопада, в Україні без опадів. Також буде відносно тепло, вдень до 8° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла.
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.
Погода в Україні 16 листопада (facebook.com/UkrHMC)
Раніше синоптики попереджали, що у вихідні 16-17 листопада в Україні буде тепло. Але вже на робочому тижні, починаючи з 21 листопада, в Україні очікується різке похолодання.
Так, за словами синоптика Наталки Діденко, у більшості областей України очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, суттєве похолодання.
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