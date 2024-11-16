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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні 16 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 листопада, в Україні без опадів. Також буде відносно тепло, вдень до 8° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

Погода в Україні 16 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Раніше синоптики попереджали, що у вихідні 16-17 листопада в Україні буде тепло. Але вже на робочому тижні, починаючи з 21 листопада, в Україні очікується різке похолодання.

Так, за словами синоптика Наталки Діденко, у більшості областей України очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, суттєве похолодання.

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