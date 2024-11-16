Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

Погода в Україні 16 листопада (facebook.com/UkrHMC)