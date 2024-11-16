Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2 ° тепла, днем ​​5-7 °.

Погода в Украине 16 ноября (facebook.com/UkrHMC)