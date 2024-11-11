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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" розповіли про погоду на 11 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 листопада, в Україні буде без опадів. Вдень до 10° тепла буде не лише в південних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 10°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

Погода в Україні 11 листопада (facebook.com/UkrHMC)

"Небесні гребінці" над станцією "Академік Вернадський"

Над українською антарктичною станцією "Академік Вернадський" було зафіксовано унікальне атмосферне явище - "небесні гребінці". Це тип хмар, що утворюються в результаті взаємодії двох різних потоків повітря - теплого й холодного.

У випадку з "небесними гребінцями", верхній теплий потік рухається швидше і зачіпає нижчий, холодніший, що спричиняє утворення хвиль. Ці хвилі, залежно від умов, можуть бути видимими, коли в атмосфері є насичене вологою повітря, яке підхоплюється хвилями і формує характерні "гребінці".

Цей феномен часто спостерігається під час інверсії температури, коли теплий повітряний шар знаходиться над холодним, що може бути характерним для гірських регіонів або інших місць з подібною атмосферною динамікою.

Окрім того, біля станції "Вернадський" було зафіксовано штиль - особливий період, коли вітер майже відсутній, що є рідкісним явищем для цих широт.

Як раніше повідомлялося, там, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", на острові Галіндез оселилися пінгвіни Аделі, хоча здебільшого вони гніздяться на інших островах.

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