Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Небесні гребінці" над станцією "Академік Вернадський"

Над українською антарктичною станцією "Академік Вернадський" було зафіксовано унікальне атмосферне явище - "небесні гребінці". Це тип хмар, що утворюються в результаті взаємодії двох різних потоків повітря - теплого й холодного.

У випадку з "небесними гребінцями", верхній теплий потік рухається швидше і зачіпає нижчий, холодніший, що спричиняє утворення хвиль. Ці хвилі, залежно від умов, можуть бути видимими, коли в атмосфері є насичене вологою повітря, яке підхоплюється хвилями і формує характерні "гребінці".

Цей феномен часто спостерігається під час інверсії температури, коли теплий повітряний шар знаходиться над холодним, що може бути характерним для гірських регіонів або інших місць з подібною атмосферною динамікою.

Окрім того, біля станції "Вернадський" було зафіксовано штиль - особливий період, коли вітер майже відсутній, що є рідкісним явищем для цих широт.

Як раніше повідомлялося, там, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", на острові Галіндез оселилися пінгвіни Аделі, хоча здебільшого вони гніздяться на інших островах.

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