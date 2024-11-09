Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Торнадо в США

3 листопада в місті Оклахома-Сіті відбулося кілька потужних торнадо, зокрема одне з рейтингом EF-3. Ці торнадо виникли через атмосферну нестабільність, що виникла внаслідок зіткнення теплого, вологого повітря з півдня з холодними масами з півночі.

Така комбінація створює умови для сильних бурь і торнадо, які можуть досягати ураганної сили. Найбільше пошкоджень було завдано у південному сході міста, Чоктоу та Ньюкаслі, де сильні пориви вітру зруйнували будівлі та лінії електропередач.

За попередніми даними, постраждали 11 осіб, однак смертельних випадків не було. Такі явища є типовими для осіннього сезону, коли атмосферні фронти вносять значну нестабільність у регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення. Відомо про жертви, внаслідок стихії мільйони людей залишилися без світла.

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