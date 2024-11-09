Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Торнадо в США

3 ноября в городе Оклахома-Сити произошло несколько мощных торнадо, в том числе одно с рейтингом EF-3. Эти торнадо возникли из-за атмосферной нестабильности, возникшей в результате столкновения теплого, влажного воздуха с юга с холодными массами с севера.

Такое сочетание создает условия для сильных бурь и торнадо, которые могут достигать ураганной силы. Наибольшее повреждение было нанесено в юго-востоке города, Чоктоу и Ньюкасле, где сильные порывы ветра разрушили здания и линии электропередач.

По предварительным данным, пострадали 11 человек, однако смертельных случаев не было. Такие явления типичны для осеннего сезона, когда атмосферные фронты вносят значительную нестабильность в регионе.

Напомним, в ночь на 10 октября мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления. Известно о жертвах, в результате стихии миллионы людей остались без света.

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