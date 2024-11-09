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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 09 листопада 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 9 листопада (Photo by Ukrinform Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 листопада, в Україні дощі пройдуть на півдні. Також можливий туман та днем до 12°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. У південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

У західних та місцями у північних областях вночі та вранці туман. Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 12°.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 9 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Торнадо в США

3 листопада в місті Оклахома-Сіті відбулося кілька потужних торнадо, зокрема одне з рейтингом EF-3. Ці торнадо виникли через атмосферну нестабільність, що виникла внаслідок зіткнення теплого, вологого повітря з півдня з холодними масами з півночі.

Така комбінація створює умови для сильних бурь і торнадо, які можуть досягати ураганної сили. Найбільше пошкоджень було завдано у південному сході міста, Чоктоу та Ньюкаслі, де сильні пориви вітру зруйнували будівлі та лінії електропередач.

За попередніми даними, постраждали 11 осіб, однак смертельних випадків не було. Такі явища є типовими для осіннього сезону, коли атмосферні фронти вносять значну нестабільність у регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення. Відомо про жертви, внаслідок стихії мільйони людей залишилися без світла.

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