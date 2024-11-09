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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 09 ноября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 9 ноября (Photo by Ukrinform Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 ноября, в Украине дожди пройдут на юге. Также возможен туман и днем ​​до 12°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В западных и местами в северных областях ночью и утром туман. Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 4-9° тепла, в Закарпатье и юге страны до 12°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем ​​6-8°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 9 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Торнадо в США

3 ноября в городе Оклахома-Сити произошло несколько мощных торнадо, в том числе одно с рейтингом EF-3. Эти торнадо возникли из-за атмосферной нестабильности, возникшей в результате столкновения теплого, влажного воздуха с юга с холодными массами с севера.

Такое сочетание создает условия для сильных бурь и торнадо, которые могут достигать ураганной силы. Наибольшее повреждение было нанесено в юго-востоке города, Чоктоу и Ньюкасле, где сильные порывы ветра разрушили здания и линии электропередач.

По предварительным данным, пострадали 11 человек, однако смертельных случаев не было. Такие явления типичны для осеннего сезона, когда атмосферные фронты вносят значительную нестабильность в регионе.

Напомним, в ночь на 10 октября мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления. Известно о жертвах, в результате стихии миллионы людей остались без света.

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