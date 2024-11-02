Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Хмарно з проясненнями.

Вночі в західних та північних областях, вдень в Україні невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла; вдень 9-14°, на півдні країни до 19°, у західних та північних областях 5-10°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 5-10° тепла; у Києві вночі та вдень 8-10° тепла.

Погода в Україні 2 листопада (facebook.com/UkrHMC)