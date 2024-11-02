Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями.

Ночью в западных и северных областях, днем ​​на Украине небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 9-14°, на юге страны до 19°, в западных и северных областях 5-10°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем ​​5-10 ° тепла; в Киеве ночью и днем ​​8-10 ° тепла.

Погода в Украине 2 ноября (facebook.com/UkrHMC)