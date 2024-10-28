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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 28 жовтня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на 28 жовтня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 жовтня, в Україні буде тепло, вночі без заморозків. Вдень ймовірні рекордні 19°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, в південних областях до 19°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, з переходом північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 28 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Перехід на зимовий час в Україні

У ніч із 26 на 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Для цього стрілки годинників потрібно було перевести на годину назад.

Переведення годинників в Україні відбулось згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 р. "Про порядок обчислення часу на території України".

Раніше РБК-Україна писало, які країни, окрім України, переводять годинники.

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