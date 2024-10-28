Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 28 жовтня, в Україні буде тепло, вночі без заморозків. Вдень ймовірні рекордні 19°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, в південних областях до 19°.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, з переходом північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.
Погода в Україні 28 жовтня (facebook.com/UkrHMC)
Перехід на зимовий час в Україні
У ніч із 26 на 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Для цього стрілки годинників потрібно було перевести на годину назад.
Переведення годинників в Україні відбулось згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 р. "Про порядок обчислення часу на території України".
Раніше РБК-Україна писало, які країни, окрім України, переводять годинники.
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