UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 26 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 жовтня, в Україні буде тепло. У деяких областях можливі тумани, вдень до 18°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вночі та вранці у більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході країни туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті до 18°.

Важливо

Вночі та вранці 26 жовтня у більшості районів Правобережжя очікується туман, видимість 200-500 м.

"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили синоптики.

В частині регіонів України 26 жовтня очікується туман (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Погода в Україні 26 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Перший сніг в Україні

Чекати на сильні снігопади, які б покрили поверхню землі на тривалий час, українцям у найближчій перспективі не варто.

За словами експерта, перший сніг (якщо не говорити про сніг, який раніше випав на високогір'я Карпат) може прийти на територію України у формі опадів змішаної фази - дощів, подекуди з мокрим снігом.

Як зазначають синоптики, перший сніг в Україні може випасти на початку листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день