Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Перший сніг в Україні

Чекати на сильні снігопади, які б покрили поверхню землі на тривалий час, українцям у найближчій перспективі не варто.

За словами експерта, перший сніг (якщо не говорити про сніг, який раніше випав на високогір'я Карпат) може прийти на територію України у формі опадів змішаної фази - дощів, подекуди з мокрим снігом.

Як зазначають синоптики, перший сніг в Україні може випасти на початку листопада.

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