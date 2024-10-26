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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 26 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 26 октября, в Украине будет тепло. В некоторых областях вероятны туманы, днем до 18°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ночью и утром в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 9-14° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье до 18°.

Важно

Ночью и утром, 26 октября, в большинстве районов Правобережья ожидается туман, видимость 200-500 м.

"И уровень опасности, желтый", - предупредили синоптики.

В части регионов Украины 26 октября ожидается туман (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем ​​11-13°.

Погода в Украине 26 октября (facebook.com/UkrHMC)

Первый снег в Украине

Ожидать сильных снегопадов, которые покрыли бы поверхность земли на длительное время, украинцам в ближайшей перспективе не стоит.

По словам эксперта, первый снег (если не говорить о снеге, выпавшем ранее на высокогорье Карпат) может прийти на территорию Украины в форме осадков смешанной фазы - дождей, кое-где с мокрым снегом.

Как отмечают синоптики, первый снег в Украине может выпасть в первых числах ноября.

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