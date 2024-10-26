Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Первый снег в Украине

Ожидать сильных снегопадов, которые покрыли бы поверхность земли на длительное время, украинцам в ближайшей перспективе не стоит.

По словам эксперта, первый снег (если не говорить о снеге, выпавшем ранее на высокогорье Карпат) может прийти на территорию Украины в форме осадков смешанной фазы - дождей, кое-где с мокрым снегом.

Как отмечают синоптики, первый снег в Украине может выпасть в первых числах ноября.

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