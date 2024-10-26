Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 26 жовтня, в Україні буде тепло. У деяких областях можливі тумани, вдень до 18°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті до 18°.

Вночі та вранці у більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході країни туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Перший сніг в Україні

Чекати на сильні снігопади, які б покрили поверхню землі на тривалий час, українцям у найближчій перспективі не варто.

За словами експерта, перший сніг (якщо не говорити про сніг, який раніше випав на високогір'я Карпат) може прийти на територію України у формі опадів змішаної фази - дощів, подекуди з мокрим снігом.

Як зазначають синоптики, перший сніг в Україні може випасти на початку листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.