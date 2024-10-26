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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 26 жовтня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 26 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 жовтня, в Україні буде тепло. У деяких областях можливі тумани, вдень до 18°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вночі та вранці у більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході країни туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті до 18°.

Важливо

Вночі та вранці 26 жовтня у більшості районів Правобережжя очікується туман, видимість 200-500 м.

"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили синоптики.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В частині регіонів України 26 жовтня очікується туман (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 26 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Перший сніг в Україні

Чекати на сильні снігопади, які б покрили поверхню землі на тривалий час, українцям у найближчій перспективі не варто.

За словами експерта, перший сніг (якщо не говорити про сніг, який раніше випав на високогір'я Карпат) може прийти на територію України у формі опадів змішаної фази - дощів, подекуди з мокрим снігом.

Як зазначають синоптики, перший сніг в Україні може випасти на початку листопада.

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