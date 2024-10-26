Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 26 октября, в Украине будет тепло. В некоторых областях вероятны туманы, днем до 18°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 3-8 м/с.

Ночью и утром, 26 октября, в большинстве районов Правобережья ожидается туман, видимость 200-500 м.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 9-14° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье до 18°.

Ночью и утром в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Первый снег в Украине

Ожидать сильных снегопадов, которые покрыли бы поверхность земли на длительное время, украинцам в ближайшей перспективе не стоит.

По словам эксперта, первый снег (если не говорить о снеге, выпавшем ранее на высокогорье Карпат) может прийти на территорию Украины в форме осадков смешанной фазы - дождей, кое-где с мокрым снегом.

Как отмечают синоптики, первый снег в Украине может выпасть в первых числах ноября.

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