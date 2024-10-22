Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 22 жовтня, в Україні буде без дощів. Буде тепло, до 17°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі 0-5°, на узбережжі морів до 8° тепла, в Карпатах 1-3° морозу; вдень в Україні 12-17° тепла.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні

Погода восени в Україні радує теплом уже другий місяць. Вересень зачерпнув тепла від спекотного серпня. Наприкінці останнього місяця літа прийшла нова хвиля спеки, яка перекинулася на перший місяць осені.

Найближчі дощі очікуються із 28 жовтня. Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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