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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 22 жовтня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 жовтня, в Україні буде без дощів. Буде тепло, до 17°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Невелика хмарність. Без опадів.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5°, на узбережжі морів до 8° тепла, в Карпатах 1-3° морозу; вдень в Україні 12-17° тепла.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16° тепла.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 22 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Погода восени в Україні радує теплом уже другий місяць. Вересень зачерпнув тепла від спекотного серпня. Наприкінці останнього місяця літа прийшла нова хвиля спеки, яка перекинулася на перший місяць осені.

Найближчі дощі очікуються із 28 жовтня. Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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