Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 22 октября, в Украине будет без дождей. Будет тепло, до 17°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла, в Карпатах 1-3° мороза; днем в Украине 12-17 ° тепла.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Украине

Погода осенью в Украине радует теплом уже второй месяц. Сентябрь зачерпнул тепла от жаркого августа. В конце последнего месяца лета пришла новая волна жары, которая перекинулась на первый месяц осени.

Ближайшие дожди ожидаются с 28 октября. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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