Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні дощитиме. У Києві та області можливі зливи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Дощі, подекуди грози, вночі у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської). Вдень місцями в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській і Чернігівській областях значні дощі, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму без опадів.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 10-15°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°, вдень 22-27°, у північних та Вінницькій областях 16-21°.
Хмарно, значний дощ (вдень по області місцями), по Києву вдень помірний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°; у Києві вночі 14-16°, вдень 18-20°. Вночі 6 жовтня значний дощ.
Погода в Україні 6 жовтня (facebook.com/UkrHMC)
Жовтень - другий місяць осені. Зазвичай він буває холоднішим за вересень. Але часто саме у жовтні в Україні настає "бабине літо". Раніше синоптики зазначали, що незважаючи на осінь, в Україні продовжується метеорологічне літо.
Згідно з прогнозом синоптиків, жовтень очікується тепліше, ніж звичайно, з дощами в межах норми. Так, середня місячна температура повітря передбачається 7-13° тепла, що на 1-1.5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми.
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