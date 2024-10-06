Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні в жовтні

Жовтень - другий місяць осені. Зазвичай він буває холоднішим за вересень. Але часто саме у жовтні в Україні настає "бабине літо". Раніше синоптики зазначали, що незважаючи на осінь, в Україні продовжується метеорологічне літо.

Згідно з прогнозом синоптиків, жовтень очікується тепліше, ніж звичайно, з дощами в межах норми. Так, середня місячна температура повітря передбачається 7-13° тепла, що на 1-1.5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми.

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