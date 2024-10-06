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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 октября, в Украине будет дождливо. В Киеве и области вероятны ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Дожди, местами грозы, ночью у западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской). Днем в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях сильные дожди, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и Крыму без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 7-12°, днем ​​10-15°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей 17-20°, днем ​​22-27°, в северных и Винницкой областях 16-21°.

Погода в Киеве и области

Облачно, сильный дождь (днем по области местами), по Киеву днем ​​умеренный дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем ​​16-21°; в Киеве ночью 14-16 °, днем ​​18-20 °. Ночью 6 октября сильный дождь.

Погода в Украине 6 октября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в октябре

Октябрь - второй месяц осени. Обычно он бывает холоднее сентября. Но часто именно в октябре в Украине наступает "бабье лето". Ранее синоптики отмечали, что несмотря на осень, в Украине продолжается метеорологическое лето.

Согласно прогнозу синоптиков, октябрь ожидается теплее обычного с дождями в пределах нормы. Так, средняя месячная температура воздуха предполагается 7-13° тепла, что на 1-1.5° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

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