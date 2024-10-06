Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине в октябре

Октябрь - второй месяц осени. Обычно он бывает холоднее сентября. Но часто именно в октябре в Украине наступает "бабье лето". Ранее синоптики отмечали, что несмотря на осень, в Украине продолжается метеорологическое лето.

Согласно прогнозу синоптиков, октябрь ожидается теплее обычного с дождями в пределах нормы. Так, средняя месячная температура воздуха предполагается 7-13° тепла, что на 1-1.5° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

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