Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 6 октября, в Украине будет дождливо. В Киеве и области вероятны ливни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Дожди, местами грозы, ночью у западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской). Днем в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях сильные дожди, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и Крыму без осадков.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 10-15°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей 17-20°, днем 22-27°, в северных и Винницкой областях 16-21°.
Облачно, сильный дождь (днем по области местами), по Киеву днем умеренный дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 16-21°; в Киеве ночью 14-16 °, днем 18-20 °. Ночью 6 октября сильный дождь.
Погода в Украине 6 октября (facebook.com/UkrHMC)
Октябрь - второй месяц осени. Обычно он бывает холоднее сентября. Но часто именно в октябре в Украине наступает "бабье лето". Ранее синоптики отмечали, что несмотря на осень, в Украине продолжается метеорологическое лето.
Согласно прогнозу синоптиков, октябрь ожидается теплее обычного с дождями в пределах нормы. Так, средняя месячная температура воздуха предполагается 7-13° тепла, что на 1-1.5° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.
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