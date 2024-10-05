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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 5 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 5 жовтня, у частині регіонів України очікується дощ. Максимально температура підніметься до 27°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У західних, північних та Вінницькій областях хмарно, часом дощ; вітер північно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 16-21°, на крайньому заході 10-15°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на Черкащині вдень дощ; вітер південний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, на Одещині 13-18°, вдень 22-27°.

Погода у Києві та області

Хмарно, часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°; у Києві вночі 14-16°, вдень 17-19°.

Погода в Україні 5 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Стан річок у Київській області у вересні

Для річок Київської області у вересні утримувались несприятливі гідрометеорологічні умови - спекотна погода та дефіцит опадів.

"Такі погодні умови зумовили на річках області подальше ускладнення гідрологічної ситуації - утримання низької межені з переважанням зниження рівнів води упродовж місяця, загальна амплітуда становить 1-10 см", - розповіли в "Укргідрометцентрі".

Упродовж місяця також зменшувалась і водність річок, на багатьох річках області водність спостерігалась нижчою за критерій маловоддя і становила 6-18% норми вересня.

На річках області спостерігається заростання русел водною рослинністю різної інтенсивності. На річках Ірпінь, Гуйва, Недра, Росава та Супій утримуються ділянки стоячої води. На Стугні утримується пересихання русла річки.

"На річці Рось середні місячні витрати води були нижчими за основний критерій маловоддя та становили 14-18% норми вересня. Водність Росі в створі поста Фесюри дорівнювала 29% норми вересня", - додали у Центрі.

Як раніше писало РБК-Україна, рівень води у деяких річках України суттєво впав ще впродовж перших літніх місяців.

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