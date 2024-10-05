Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 5 октября, в части регионов Украины ожидается дождь. Максимально температура поднимется до 27°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В западных, северных и областных областях облачно, временами дождь; ветер северо-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 11-16°, днем 16-21°, на крайнем западе 10-15°.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Черкасской области днем дождь; ветер южный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, в Одесской области 13-18°, днем 22-27°.
Облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 16-21°; в Киеве ночью 14-16°, днем 17-19°.
Погода в Украине 5 октября (facebook.com/UkrHMC)
Для рек Киевской области в сентябре удерживались неблагоприятные гидрометеорологические условия - жаркая погода и дефицит осадков.
"Такие погодные условия обусловили на реках области дальнейшее усложнение гидрологической ситуации - удержание низкой межени с преобладанием снижения уровней воды в течение месяца, общая амплитуда составляет 1-10 см", - рассказали в "Укргидрометцентре".
В течение месяца также уменьшалась и водность рек, на многих реках области водность наблюдалась ниже критерия маловодия и составляла 6-18% нормы сентября.
На реках области наблюдается зарастание русел водной растительностью разной интенсивности. На реках Ирпень, Гуйва, Недра, Росава и Супий содержатся участки стоячей воды. На Стугне содержится пересыхание русла реки.
"На реке Рось средние месячные расходы воды были ниже основного критерия маловодия и составляли 14-18% нормы сентября. Водность Роси в створе поста Фесюры равнялась 29% нормы сентября", - добавили в Центре.
Как ранее писало РБК-Украина, уровень воды в некоторых реках Украины существенно упал еще в первые летние месяцы.
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