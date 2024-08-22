У деяких річках України суттєво бракує води: де ситуація найгірша

Брак води може бути критичним фактором для функціонування екосистем річок (фото: Getty Images)

Рівень води у деяких річках України суттєво впав ще впродовж перших літніх місяців. З огляду на спекотну погоду, що досі тримається у більшості регіонів, а також воєнні виклики сьогодення, Укргідрометцентр виконав оцінку водності основних "артерій" нашої держави за першу половину серпня.

РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру розповідає, в яких річках нашої країни води зараз суттєво бракує, а де - навпаки забагато.