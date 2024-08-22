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У деяких річках України суттєво бракує води: де ситуація найгірша

Четвер 22 серпня 2024 17:15
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У деяких річках України суттєво бракує води: де ситуація найгірша Брак води може бути критичним фактором для функціонування екосистем річок (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Рівень води у деяких річках України суттєво впав ще впродовж перших літніх місяців. З огляду на спекотну погоду, що досі тримається у більшості регіонів, а також воєнні виклики сьогодення, Укргідрометцентр виконав оцінку водності основних "артерій" нашої держави за першу половину серпня.

РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру розповідає, в яких річках нашої країни води зараз суттєво бракує, а де - навпаки забагато.

В яких річках рівень води був менший за норму

Згідно з повідомленням установи, оцінку водності основних річок України за 15 днів серпня 2024 року (у створах діючих гідрологічних постів) було виконано з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя (гідрологічної посухи) на річках, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення нашої країни.

Так, складна гідрологічна ситуація відмічалась:

  • на Південному Бузі (пост Підгір'я)
  • на його притоці - річці Синюха (Миколаївська область)
  • на річці Тетерів (пост Житомир) у суббасейні Середнього Дніпра
  • на верхніх ділянках річки Уборть (притоці Прип'яті у Житомирській області) - там середні витрати води за першу половину серпня виявилися нижчими за значення екологічних витрат води, що є критичним для функціонування екосистем річок

Тим часом маловоддя встановилось на Південному Бузі (у створах постів Підгір'я та Олександрівка), де водність за перші 15 днів серпня становила 15-18% норми серпня та норми наймаловоднішого місяця.

Утримувалося маловоддя (12-19% норми серпня та 12-28% наймаловоднішого місяця):

  • на нижній ділянці річки Синюха (у басейні Південного Бугу)
  • на верхній ділянці річки Уборть (притоці Прип'яті у Житомирській області)
  • на пригирловій ділянці річки Рось (притоці Середнього Дніпра у Київській області)

Близькою до критеріїв маловоддя (23-27%) водність спостерігалася:

  • на річці Прип'ять (у створі гідропоста Люб'язь)
  • на річці Ворскла (у суббасейні Середнього Дніпра)
  • на річці Оріль (у суббасейні Нижнього Дніпра)
  • по бічному припливу до Кременчуцького водосховища

Значно меншою за норму (32-48%) водність спостерігалася:

  • по бічному припливу до Кам'янського та Дніпровського водосховищ
  • на притоці Прип'яті - річці Стохід (пост Любешів)
  • на річках Тетерів, Сула та Псел (у суббасейні Середнього Дніпра)
  • на річці Самара (у суббасейні Нижнього Дніпра)
  • на річці Прут (пост Чернівці)

Насамкінець меншою за норму (52-80%) водність відмічалась:

  • на пригирловій ділянці Прип'яті
  • на пригирловій ділянці Десни (пост Літки)
  • на її притоці - річці Сейм (пост Мутин)
  • на річках Случ і Горинь (притоках Прип'яті)
  • на ділянці Сіверського Дінця "Чугуїв-Зміїв"
  • на Південному Бузі (біля Тростянчика)
  • на його притоці - річці Інгул
  • на ділянці Дунаю "Рені-Ізмаїл"
  • на Дністрі (пост Заліщики)
  • по припливу до Дністровського водосховища
  • на річках Тиса, Латориця та Уж (у суббасейні Тиси)

У деяких річках України суттєво бракує води: де ситуація найгірша

Оперативну оцінку водності основних річок України виконав Укргідрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В яких річках рівень води був близьким до норми

Близькою до норми (81-102%) водність спостерігалася:

  • на ділянці Десни "Розльоти-Чернігів"
  • на Верхньому Дніпрі (пост Неданчичі)
  • по припливу до Київського водосховища
  • на Західному Бузі (пост Кам'янка Бузька)
  • на Дністрі (пост Галич)
  • на притоці Прип'яті - річці Стир (пост Луцьк)

В яких річках рівень води був більшим за норму

Більшою за норму (136%) водність у першій половині серпня 2024 року спостерігалася на притоці Дністра - річці Стрий у Львівській області.

Водночас на річці Інгулець (пост Кривий Ріг) у суббасейні Нижнього Дніпра водність впродовж 15 перших днів поточного місяця складала 296% норми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах України та де саме можна відпочити біля водойм.

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