Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в жовтні 2024 в Україні

У жовтні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

Детальніше про погоду у перші дні другого місяця осені - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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