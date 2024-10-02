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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 жовтня, в Україні дощів не очікується. Подекуди навіть ймовірна конфортна погода, але й без заморозків не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентра".

Без опадів.

Вітер південно-східний (у більшості північних, Вінницькій та Одеській областях північний), 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, вдень 16-21°, на сході та південному сході країни до 25°; у західних областях вночі 1-6° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла (на високогір'ї Карпат вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла).

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний, 5-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°.

Погода в Україні 2 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в жовтні 2024 в Україні

У жовтні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

Детальніше про погоду у перші дні другого місяця осені - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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