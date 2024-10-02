Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 2 октября, в Украине дождей не ожидается. Местами даже вероятна конфортная погода, но и без заморозков не обойдется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".
Без осадков.
Ветер юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 16-21°, на востоке и юго-востоке страны до 25°; в западных областях ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-17° тепла (на высокогорье Карпат ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла).
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-8 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 16-21°; в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°.
Погода в Украине 2 октября (facebook.com/UkrHMC)
В октябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.
Детальнее про погоду в первые дни второго месяца осени - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.