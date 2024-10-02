Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в октябре 2024 в Украине

В октябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Детальнее про погоду в первые дни второго месяца осени - читайте в материале РБК-Украина.

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