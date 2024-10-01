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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні дощів не очікується. Але погода буде різною залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Протягом дня вівторка передбачається у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей +22....+26 градусів", - розповіла вона.

У північних областях погода буде різною:

  • у Житомирській області +14....+18 градусів;
  • у Київській області +18....+20,
  • у Чернігівській області +22; 
  • у Сумській області до +24 градусів;

А в західних областях вдень +9....+13 градусів.

Вітер рвучким ще залишиться на півдні та сході, на решті території України поступово вгомонятиметься. Істотних опадів не очікується.

У Києві буде сухо, вітер послабне до помірного, вночі +10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Коли пройдуть дощі

За даними синоптика Наталки Діденко, дощі ймовірні 4, 5 та 6 жовтня.

"Сюрпризи" вересня

Як для вересня, перший місяць осені виявився досить теплим. За перші дні осені було встановлено кілька рекордів.

У цьому контексті не можна не згадати кінець місяця, коли у п'яницю та суботу, 27 та 28 вересня, у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Кліматична норма перевищена майже на 10 градусів.

Щодо похолодання, то воно поки що відігралося лише на Карпатах. Винятком не став кінець вересня. Так, з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря та випав перший сніг.

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