Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Сюрпризи" вересня

Як для вересня, перший місяць осені виявився досить теплим. За перші дні осені було встановлено кілька рекордів.

У цьому контексті не можна не згадати кінець місяця, коли у п'яницю та суботу, 27 та 28 вересня, у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Кліматична норма перевищена майже на 10 градусів.

Щодо похолодання, то воно поки що відігралося лише на Карпатах. Винятком не став кінець вересня. Так, з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря та випав перший сніг.

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