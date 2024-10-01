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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 1 октября, в Украине дождей не ожидается. Но погода будет разной в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В течение дня вторника предполагается в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей +22...+26 градусов", - рассказала она.

В северных областях погода будет разной:

  • в Житомирской области +14...+18 градусов;
  • в Киевской области +18....+20;
  • в Черниговской области +22;
  • в Сумской области до +24 градусов;

А в западных областях днем ​​+9...+13 градусов.

Ветер порывистым еще останется на юге и востоке, на остальной территории Украины постепенно угомониться. Существенных осадков не ожидается.

В Киеве будет сухо, ветер ослабеет до умеренного, ночью +10 градусов, днем ​​+18...+20 градусов.

Когда пройдут дожди

По данным синоптика Наталки Диденко, дожди вероятны 4, 5 и 6 октября.

"Сюрпризы" сентября

Как для сентября, первый месяц осени оказался достаточно теплым. За первые дни осени были установлены несколько рекордов.

В этом контексте нельзя не вспомнить конец месяца, когда в пьяницу и субботу, 27 и 28 сентября, в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Климатическая норма превышена почти на 10 градусов.

Что касается похолодания, то оно пока отыгралось только на Карпатах. Исключением не стал конец сентября. Так, с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха и выпал первый снег.

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