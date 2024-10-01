Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"Сюрпризы" сентября

Как для сентября, первый месяц осени оказался достаточно теплым. За первые дни осени были установлены несколько рекордов.

В этом контексте нельзя не вспомнить конец месяца, когда в пьяницу и субботу, 27 и 28 сентября, в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Климатическая норма превышена почти на 10 градусов.

Что касается похолодания, то оно пока отыгралось только на Карпатах. Исключением не стал конец сентября. Так, с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха и выпал первый снег.

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