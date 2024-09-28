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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 28 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 28 вересня, в Україні пройдуть дощі. Але максимально термометри вдень покажуть +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, 28 вересня дощі можливі в наступних областях України:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Закарпатська;
  • Тернопільська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька;
  • Житомирська.

У цих областях, ймовірно, через дощі, температура повітря буде нижчою, ніж в інших - вдень максимально в межах +22...+24 градусів.

Коли, як, наприклад, на півдні - у Криму, Херсонській та Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях - до +28 градусів. Найхолодніше вдень буде у Львівській та Закарпатській областях +20...+22.

Погода в Україні 28 вересня (meteo.gov.ua)  

Погода в Україні на останні вихідні вересня

Погода в Україні 28-29 вересня матиме свої особливості. Як раніше розповідала синоптик Наталка Діденко, 29 вересня частину регіонів України накриє сильне похолодання, вдень буде +10...+14 градусів.

Докладніше про те, де саме сильно похолодає в Україні – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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