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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 28 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 28 сентября, в Украине пройдут дожди. Но максимально термометры днем покажут +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, 28 сентября дожди возможны в слкдующих областях Украины:

  • Волынская;
  • Ровенская;
  • Львовская;
  • Закарпатская;
  • Тернопольская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая;
  • Житомирская.

В этих областях, вероятно из-за дождей, температура воздуха будет ниже, чем в других - днем максимально в пределах +22...+24 градусов.

Когда, как, например, на юге - в Крыму, в Херсонской и в Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях - до +28 градусов. Холоднее всего днем будет во Львовской и Закарпатской областях +20...+22.

Погода в Украине 28 сентября (meteo.gov.ua)

 

 

Погода в Украине на последних выходных сентября

Погода в Украине 28-29 сентября будет иметь свои особненности. Как ранее рассказывала синоптик Наталка Диденко, 29 сентября часть регионов Украины накроет сильное похолодание, днем будет +10...+14 градусов.

Подробнее о том, где именно сильно похолодает в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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