Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Так, 28 сентября дожди возможны в слкдующих областях Украины:

Волынская;

Ровенская;

Львовская;

Закарпатская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская.

В этих областях, вероятно из-за дождей, температура воздуха будет ниже, чем в других - днем максимально в пределах +22...+24 градусов.

Когда, как, например, на юге - в Крыму, в Херсонской и в Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях - до +28 градусов. Холоднее всего днем будет во Львовской и Закарпатской областях +20...+22.

Погода в Украине 28 сентября (meteo.gov.ua)