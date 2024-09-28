Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 28 сентября, в Украине пройдут дожди. Но максимально термометры днем покажут +28 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, 28 сентября дожди возможны в слкдующих областях Украины:
В этих областях, вероятно из-за дождей, температура воздуха будет ниже, чем в других - днем максимально в пределах +22...+24 градусов.
Когда, как, например, на юге - в Крыму, в Херсонской и в Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях - до +28 градусов. Холоднее всего днем будет во Львовской и Закарпатской областях +20...+22.
Погода в Украине 28 сентября (meteo.gov.ua)
Погода в Украине 28-29 сентября будет иметь свои особненности. Как ранее рассказывала синоптик Наталка Диденко, 29 сентября часть регионов Украины накроет сильное похолодание, днем будет +10...+14 градусов.
Подробнее о том, где именно сильно похолодает в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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