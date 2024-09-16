Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 16 сентября, в Украине вероятны дожди и порывы ветра. Максимально днем температура поднимется до 28°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В большинстве западных, южных областей и в Крыму облачно с прояснениями, умеренные, ночью в Карпатах, Прикарпатье и на Одесщине местами значительные дожди; на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем ​​23-28°; в западных областях ночью 10-15°, днем ​​19-24 °, в Закарпатье и Прикарпатье 13-18°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем ​​25-27°.

Погода в Украине 16 сентября (facebook.com/UkrHMC)