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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 16 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 сентября, в Украине вероятны дожди и порывы ветра. Максимально днем температура поднимется до 28°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В большинстве западных, южных областей и в Крыму облачно с прояснениями, умеренные, ночью в Карпатах, Прикарпатье и на Одесщине местами значительные дожди; на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем ​​23-28°; в западных областях ночью 10-15°, днем ​​19-24 °, в Закарпатье и Прикарпатье 13-18°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем ​​25-27°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 16 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Непогода в Одессе

15 сентября в Одессе прошел мощный ливень, гремел гром. Видимость во время дождя была 200-500 метров. Улицы города мгновенно залило водой.

Коммунальщики, судя по кадрам, вышли на улицы во время дождя, чтобы прочистить ливневки и чтобы вода не застаивалась на дорогах. Были кадры, на которых видно, как девушка спасается от дождя, сидя на крыше авто.

Мэр Одессы Геннадий Труханов позже рассказал, что выпала почти двухнедельная норма дождевых осадков - 19 мм.

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