Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Синоптики попереджали, що у поточні вихідні, незважаючи на прихід календарної осені, погода в Україні не зміниться. Температура найближчими днями залишиться на тому ж, серпневому, рівні.

При цьому синоптик Наталка Діденко попереджала, що в Україну рухається похолодання, яке зайде в країну вже з 3 вересня.

Тому поки що стоїть спекотна погода, чому б їй не насолодитися. Більш детальний прогноз на 1 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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